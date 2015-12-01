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özge ulusoy bereketi

ÖZGE ULUSOY BEREKETİ

Geçtiğimiz günlerde Özge Ulusoy'un Can Yücel'in Yeşil Şiirinden bir mısra ile paylaştığı Nocturne marka sarı renkli kaban, sosyal medyada olay olunca üreticisinin yüzünü güldürdü.

Tarih : 01 Aralık 2015, 16:11
Puan Ver : Özge Ulusoy Bereketi(6.6/10)7


DUYGUSAL PAYLAŞIMI İSVİÇRE'DEN SİPARİŞ ALDIRDI…

Geçtiğimiz günlerde Özge Ulusoy'un Can Yücel'in Yeşil Şiirinden bir mısra ile paylaştığı Nocturne marka sarı renkli kaban, sosyal medyada olay olunca üreticisinin yüzünü güldürdü.

Özge Ulusoy; “Kış geldi diye renklere küsmüyorum. Soğuk kış günlerine Nocturne Marka asit sarısı kabanım ile merhaba diyorum.. Soğuyan havalara ve solan yapraklara inat ‘' Her şey kendi rengince konuşur'' diyorum sevgili Can Yücel gibi…” diyerek yaptığı paylaşım markaya Türkiye'den binlerce olduğu gibi  İsviçre'den de yüklü sipariş patlaması getirerek üretici firmanın yüzünü güldürdü. Paylaşımında yer verdiği şiir ile kışa gönderme yapan Ulusoy, kışa bakış açısı ile de binlerce hayranının beğenisini kazandı.

Moda ve stil hakkında yaptığı paylaşımlar ile binlerce kişiye ulaşan ve markaların aranılan ismi olan Ulusoy, bu kez giydiği sarı kabanı ile  markanın yüzünü güldürdü.










Etiketler: Özge  Ulusoy  Bereketi    haber

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