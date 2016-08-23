Trabzonspor'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Özer Hurmacı yayınladığı bir mesaj ile Trabzonspor'a veda etti.



Trabzonspor'da Özer Hurmacı ile yollar ayrıldı. 29 yaşındaki futbolcu yayınladığı veda mesajında bordo mavili kulübe duygusal bir vedada bulundu.







Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a gitmesi beklenen deneyimli oyuncu yayınladığı mesajda "Şimdi elveda Trabzonspor. Biraz üzgünüm biraz sinirli. Acıyor belki kalbimin içi. Ama hissedemezsiniz şiddetini. Bordo Mavi Çubuklu 10 numarayı giyinmek dünyanın en gururlu hissiydi benim için" ifadelerine yer verdi.