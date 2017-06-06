Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

özellikle kokusu baş ağrısını kesiyor!

ÖZELLİKLE KOKUSU BAŞ AĞRISINI KESİYOR!

Şifa deposu çörek otu, erkeklerde cinsel gücü artırıyor. İktidarsızlığa çare oluyor. Her evde bulunan, çöreklerin, böreklerin vazgeçilmez parçası olan çörek otunun faydaları saymakla bitmez.

Tarih : 06 Haziran 2017, 12:06
Puan Ver : Özellikle Kokusu Baş Ağrısını Kesiyor!(8/10)9


Dünyanın hemen hemen her yerinde bilinen ve kullanılan çörek otu içerdiği vitamin, mineraller sayesinde cinsel sorunların ilacıdır. Erkeklerde cinsel gücü artırır.



İktidarsızlığa çare olur. İşte çörek otunun diğer faydaları:



Beta karoten, A, E ve C vitamini ile savunma sistemini destekler. Mide ve bağırsak gazlarını söktürür.



Nefes darlığı, astım ve öksürüğe faydalıdır. Mikrop, virüs ve mantarlara karşı etkili bir savunmadır.



İdrar söktürücü özelliği ile safrayı rahatlatır. Romatizma şikayetlerini azaltır. Hücrelerin yenilenmelerini hızlandırır.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Özellikle  Kokusu  Baş  Ağrısını  Kesiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER