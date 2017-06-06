Şifa deposu çörek otu, erkeklerde cinsel gücü artırıyor. İktidarsızlığa çare oluyor. Her evde bulunan, çöreklerin, böreklerin vazgeçilmez parçası olan çörek otunun faydaları saymakla bitmez.



Dünyanın hemen hemen her yerinde bilinen ve kullanılan çörek otu içerdiği vitamin, mineraller sayesinde cinsel sorunların ilacıdır. Erkeklerde cinsel gücü artırır.



İktidarsızlığa çare olur. İşte çörek otunun diğer faydaları:



Beta karoten, A, E ve C vitamini ile savunma sistemini destekler. Mide ve bağırsak gazlarını söktürür.



Nefes darlığı, astım ve öksürüğe faydalıdır. Mikrop, virüs ve mantarlara karşı etkili bir savunmadır.



İdrar söktürücü özelliği ile safrayı rahatlatır. Romatizma şikayetlerini azaltır. Hücrelerin yenilenmelerini hızlandırır.







kaynak:sabah