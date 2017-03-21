

Güne yulaf ezmesi ile başlamak sağlık açısından çok faydalı. Çünkü yulaf çok iyi enerji sağlayan protein ve karbonhidratlar açısından çok zengin bir besin kaynağıdır. Özellikle kadınlarda cinsel isteksizliği giderir.







Hormonları düzenler ve vücut direncini artırır. Her sabah sütlü yulaf ezmesinin içine isterseniz ceviz, fındık, antepfıstığı koyabilirsiniz. Bu kuvvetli öğünle gününüzü daha kolay geçirebilirsiniz. Yulaf bol miktarda lif içermektedir ve sadece bir fincan yulaf bile vücudun gereksinim duyduğu protein ve lif ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayabilmektedir. Organları korur Güne zinde başlamak için çok iyi bir alternatif olan yulaf, iç organlarının sağlığını koruması dışında topikal olarak uygulanabilmektedir. Bol miktarda karbonhidrat ve protein içermektedir. B6 vitaminin yanında tiamin, riboflavin ve niasin içeren yulaf folat açısında da zengin bir besin kaynağıdır. Mükemmel bir fosfor deposu olan yulaf bunun yanında kalsiyum, demir, manganze, magnezyum, sodyum ve bakır içermektedir.







kaynak:sabah