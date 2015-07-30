O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA VEDA ZİYARETİ


ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA VEDA ZİYARETİ
Tarih : 30 Temmuz 2015, 14:48
Puan Ver : Özel'den Kılıçdaroğlu'na Veda Ziyareti(5/10)4


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 30 Ağustos'ta görev süresinin dolması dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na veda ziyaretinde bulundu.



Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makamında gerçekleşen basına kapalı görüşme 1 saat sürdü.



Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'i gelişinde makam odasının kapısında karşıladı, uğurlarken ise asansörlerin önüne kadar eşlik etti.








Etiketler: Özel  Den  Kılıçdaroğlu  Na  Veda  Ziyareti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER