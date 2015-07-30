ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA VEDA ZİYARETİ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 30 Ağustos'ta görev süresinin dolması dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na veda ziyaretinde bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makamında gerçekleşen basına kapalı görüşme 1 saat sürdü.
Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'i gelişinde makam odasının kapısında karşıladı, uğurlarken ise asansörlerin önüne kadar eşlik etti.
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