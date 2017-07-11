

Osmaniye'de özel bir yurtta taciz skandalı yaşandı. 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan yurt görevlisi tutuklandı.



AİLESİNE ANLATINCA SKANDAL ORTAYA ÇIKTI



Toprakkale ilçesinde bulunan özel bir erkek öğrenci yurdunda kalan 10 yaşındaki H.İ.K, yurtta görevli M.G (20) nin kendisini taciz ettiğini ailesine söylemesi üzerine aile şikayetçi oldu.



TACİZCİ TUTUKLANDI



Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



























Kaynak: haberinburada



