

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2015 yılı temmuz ayına ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri yayımladı. Bu yılın temmuz sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2014 yıl sonuna göre 10,4 milyar dolar artarak 178,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.