

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2015 yılı mayıs ayına ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri yayımladı.







Bu yılın mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2014 yıl sonuna göre 7,2 milyar dolar artarak 174,9 milyar dolara yükseldi.







Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 7,7 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,4 milyar dolar arttığı gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 771 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 299 milyon dolar artarak 3,4 milyar dolara çıktı.







Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 282 milyon dolar artışla 5,3 milyar dolara yükseldi.







Tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 89,6'sını oluşturan özel alacaklılara olan borç, mayıs sonu itibarıyla 2014 yıl sonuna göre 5,5 milyar dolar artarken, yüzde 10,4'ünü oluşturan resmi alacaklılara olan borç 241 milyon dolar azaldı.







Finansal olmayan kuruluşların mayıs sonu itibarıyla yabancı ticari bankalardan sağladıkları kredi stoku geçen yıl sonuna göre 964 milyon dolar azalarak 31,9 milyar dolara indi. Türkiye'de yerleşik bankaların yurt dışı şube ve iştiraklerinden sağladıkları krediler ise 734 milyon dolar gerileyerek 19,7 milyar dolar oldu.







Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurt dışından sağladığı 174,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,1'i dolar, yüzde 31'i euro, yüzde 5'i TL ve yüzde 1,9'u ise diğer döviz cinslerinden oluştu.







Bu yılın mayıs sonu itibarıyla toplam borcun yüzde 46,5'ini oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurt dışından sağladığı 81,4 milyar dolarlık borcun, yüzde 57,2'si hizmetler sektörü, yüzde 42,3'ü sınai sektörler ve yüzde 0,5'i de tarım sektör tarafından kullanıldı.







BANKALARIN KREDİ BORÇLANMALARI 10,1 MİLYAR DOLAR AZALDI







Ticari krediler haricinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu, mayısta geçen yıl sonuna göre 10,3 milyar dolar azalarak 34 milyar dolara geriledi.







Borçluya göre dağılım incelendiğinde, 2014 sonuna kıyasla bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 10,1 milyar dolar azalış, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 120 milyon dolar artış gösterdi.







Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurt dışından sağladığı 34 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun yüzde 60,2'si dolar, yüzde 29,7'si euro, yüzde 9,7'si TL ve yüzde 0,4'ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu.







Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 68,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği görüldü.