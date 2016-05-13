

Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan çatışmalar sonucu yıkım yaşanan bölgelerde yeniden inşa sürecinde özel sektöre de önemli görevler verilecek. Emlak editörlerine açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, operasyonlardan etkilenen; Sur, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin, Yüksekova ve Şırnak merkezde yeniden inşa süreci için hak sahipleriyle görüşmelerin yapıldığını belirterek, yerinde dönüşüm yapacaklarını söyledi. Sur'da isteyene kira öder gibi Diyarbakır'ın başka yerinde ev sahibi olma imkânı da sunulacağını kaydeden Bakan Sarı, Silopi ve Şırnak merkezde vatandaşların anlaşmak için projeleri beklediğini, 3 hafta içinde projelerin hazırlanacağını ifade etti. Herkesle irtibat halinde olduklarını ifade eden Sarı, bölgenin çehresini değiştireceklerini belirterek, Sur'da 2012'den beri koruma amaçlı imar çalışması yapan TOKİ'nin yanında özel sektörün de bölgedeki dönüşümde yer alması gerektiğini kaydetti. “Özel sektörü buraya davet ediyoruz” diyen Bakan Sarı, şöyle konuştu: “TOKİ, Sur'un dışında rezerv alanlarda çalışmalar yapıyor. Sur'un içinde ya da operasyonların bittiği yıkılmış bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmaları için ben özel sektörü özellikle davet ediyorum. Bu işi devlet eliyle yapabiliriz ama Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu göstermemiz lazım. İstanbul'da olan inşaat sektörünün temsilcileri oraya gelsin. Taş üstüne bir taş da siz koyarsanız en azından kopuk olmadığımızı biliriz. Herkesin buraya maddi manevi destek verdiğinin bir göstergesi olur. Bunu sosyal bir proje olarak düşünmek lazım, özel sektörü de bu işin içine çekiyoruz.”







SUR'DA 3.500 KİŞİYE İŞ VERİLDİ







Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Sur'da 5 bin kişiye kira yardımı yapıldığını, 3.500 kişiye de toplum yararına çalışma kapsamında iş verildiğini söyledi.







Vatandaş da biraz kanaatkâr olmalı







Ada ve daha büyük bazda dönüşümden yana olduklarını ifade eden Şehircilik Bakanı, “Kentsel dönüşümde en çok zorlandığımız uzlaşma. Vatandaşlarla ne kadar çabuk uzlaşılırsa o kadar iyi. Vatandaşlarımızın bu konuda biraz kanaatkâr olması lazım. Müteahhitler ve hak sahipleri bir adım ileriye gelip uzlaşmalı" ifadelerini kullandı.







Sektörü merdiven altı görüntüden çıkaralım







Gayrimenkul sertifikası üzerinde çalışma yapıldığını kaydeden Fatma Güldemet Sarı, “Sektörü biraz daha merdiven altı görüntüsünden çıkarmamız lazım. İşi ehline vermemiz gerekiyor. Müşteriyle emlakçı arasında güven sorunu var. Bundan iki taraf da zarar görüyor. Bunu profesyonelleştirmek gerekiyor” dedi.