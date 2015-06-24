ÖZEL OKULLARA ÖN KAYITLAR BAŞLADI
Özel okullara kayıt dönemi bugün başladı. Çocuğunu özel okula göndermek isteyenler 5 Temmuz'a kadar kayıt yaptırabilecek.
Özel okullara kayıt dönemi bugün başladı. Çocuğunu özel okula göndermek isteyenler 5 Temmuz'a kadar kayıt yaptırabilecek. TEOG kapsamında yapılan ortak sınav sonucuna göre öğrenci alan özel okullar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kendi puan türüne ya da Yerleştirmeye Esas Puan'a (YEP) göre kayıt yapacak.
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