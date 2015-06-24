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özel okullara ön kayıtlar başladı

ÖZEL OKULLARA ÖN KAYITLAR BAŞLADI

Özel okullara kayıt dönemi bugün başladı. Çocuğunu özel okula göndermek isteyenler 5 Temmuz'a kadar kayıt yaptırabilecek.

Tarih : 24 Haziran 2015, 09:33
Puan Ver : Özel Okullara Ön Kayıtlar Başladı(7/10)6


Özel okullara kayıt dönemi bugün başladı. Çocuğunu özel okula göndermek isteyenler 5 Temmuz'a kadar kayıt yaptırabilecek. TEOG kapsamında yapılan ortak sınav sonucuna göre öğrenci alan özel okullar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kendi puan türüne ya da Yerleştirmeye Esas Puan'a (YEP) göre kayıt yapacak.








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