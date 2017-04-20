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özel okulda yüksek zamma kapatma

ÖZEL OKULDA YÜKSEK ZAMMA KAPATMA

MEB, özel okulların ücretlerine yapacakları zam oranının yıllık enflasyona göre belirlenip belirlenmediğini geçen yıl kurulan 'elektronik takip' sistemiyle denetlemeye başladı. Bakanlığın velilere uyarısı, ücret ödemelerini banka üzerinden yapmaları oldu

Tarih : 20 Nisan 2017, 10:05
Puan Ver : Özel Okulda Yüksek Zamma Kapatma(5/10)5


Çocukları özel okullarda okuyan ailelerin en büyük şikayetini özel okul ücretlerine yapılan zam oluşturuyor. Gazete Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre velilerden gelen şikayetler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) ücretlere yapılacak zam oranının yıllık enflasyona göre belirlenip belirlenmediğini, geçen yıl kurulan ve okulların da ücret bilgilerini girmek zorunda olduğu "elektronik takip" sistemiyle denetlemeye başladı. Belirlenen oranda zam yapmayan okulları ise önce asgari brüt ücretin 5 katı, ikinci tekrarında bunun 5 katı ceza, üçüncüsünde de kapatma bekliyor.



MEB ara sınıflarının eğitim ücretlerine ilişkin Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde, ara sınıfların eğitim artış oranının hesaplanmasında, "(Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına, okulun geçen yıl ilan ettiği ücrete en fazla yüzde 5 daha ilave artış yapılabileceği" hükmü bulunuyor. İşte takip sistemi de bu artışlar için kuruldu.



 



kaynak:memurlar








Etiketler: Özel  Okulda  Yüksek  Zamma  Kapatma    haber

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