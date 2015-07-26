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özel okula gidecek öğrenciye 3750 tl destek

ÖZEL OKULA GİDECEK ÖĞRENCİYE 3750 TL DESTEK

Öğrenci başına, 2 bin 680 TL ile 3 bin 750 TL arasında destek verilecek. Konuya ilişkin tebliği dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarih : 26 Temmuz 2015, 12:38
Puan Ver : Özel Okula Gidecek Öğrenciye 3750 Tl Destek(9/10)6


Buna göre, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 20 bin öğrenciye 2 bin 680 lira, özel ilkokuldaki 50 bin öğrenciye 3 bin 220 lira, özel ortaokuldaki 50 bin öğrenciye 3 bin 750 lira, özel lise ve temel lisedeki 110 bin öğrenciye lise için 3 bin 750 lira dershaneden özel okula dönüşen temel liseler için 3 bin 220 lira destek verilecek. Bu yıl ilk kez destekten yararlanacak öğrenci sayısı 230 bin olarak belirlendi. Böylece yeni eğitim-öğretim yılında, önceki yıllardakiler de dahil olmak üzere toplam 350 bin öğrenciye destek verilecek.



İllere göre eğitim-öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçimine ilişkin ölçütlerle diğer konular Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanacak kılavuzda belirtilecek. Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim-öğretim desteği verilecek öğrencilerin illere dağıtımında ise gelişmişlik katsayıları baz alınacak.








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