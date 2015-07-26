

Buna göre, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 20 bin öğrenciye 2 bin 680 lira, özel ilkokuldaki 50 bin öğrenciye 3 bin 220 lira, özel ortaokuldaki 50 bin öğrenciye 3 bin 750 lira, özel lise ve temel lisedeki 110 bin öğrenciye lise için 3 bin 750 lira dershaneden özel okula dönüşen temel liseler için 3 bin 220 lira destek verilecek. Bu yıl ilk kez destekten yararlanacak öğrenci sayısı 230 bin olarak belirlendi. Böylece yeni eğitim-öğretim yılında, önceki yıllardakiler de dahil olmak üzere toplam 350 bin öğrenciye destek verilecek.







İllere göre eğitim-öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçimine ilişkin ölçütlerle diğer konular Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanacak kılavuzda belirtilecek. Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim-öğretim desteği verilecek öğrencilerin illere dağıtımında ise gelişmişlik katsayıları baz alınacak.