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ÖZEL ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN !


ÖZEL ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN !
Tarih : 04 Aralık 2016, 17:09
Puan Ver : Özel Öğrenci Yurdunda Yangın !(9/10)8


Adana'nın Aladağ ilçesinde özel öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınanlardan Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği üyesi 3 kişi adliyeye sevk edildi.

 



Alınan bilgiye göre, yurt yangının ardından gözaltına alınan dernek üyesi 3 kişinin Aladağ Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Zanlılar, Aladağ Merkez Aile Sağlığı Merkezi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.








Etiketler: Özel  Öğrenci  Yurdunda  Yangın      haber

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