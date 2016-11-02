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ÖZEL KUVVETLER'E İLK KEZ DIŞARIDAN ALIM YAPILACAK


ÖZEL KUVVETLER'E İLK KEZ DIŞARIDAN ALIM YAPILACAK
Tarih : 02 Kasım 2016, 12:55
Puan Ver : Özel Kuvvetler'e İlk Kez Dışarıdan Alım Yapılacak(9/10)8


Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ilk kez silahlı kuvvetler dışından personel alınacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı alımda şartları sağlayan sivil adaylar, doğrudan bordo bereli olmak için eğitilecek, bordo bereli subay ve astsubay olacak. Başvurular için son tarih ise 30 Kasım.



Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı'nca muvazzaf subay ve astsubay alımı gerçekleştirilecek.



Bakanlığın Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nca yapılacak alım, birçok açıdan ilk olma özelliği taşıyor.



İlk defa Bakanlık tarafından personel alımı yapılacak



Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilat yapısı ve görevlerine yönelik gerçekleştirilen düzenlemelerin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ilk defa bakanlık tarafından personel alımı yapılacak. Söz konusu alım, komutanlığa dışarıdan subay ve astsubay temini bakımından da ilk olma özelliği taşıyor.








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