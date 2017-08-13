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ÖZEL KUVVETLERDEN 15 YAŞINDA ŞEHİT OLAN EREN İÇİN AĞLATAN VİDEO


Özel Kuvvetlerden 15 Yaşında Şehit Olan Eren İçin Ağlatan Video
Tarih : 13 Ağustos 2017, 11:50
Puan Ver : Özel Kuvvetlerden 15 Yaşında Şehit Olan Eren İçin Ağlatan Video(6/10)2

Trabzon'da PKK'lılarla asker arasındaki çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül tüm Türkiye'yi ağlattı. Eren, dün gözyaşları içinde toprağa verildi.

ÖZEL HAREKATÇILAR EREN'İ UNUTMADI

Eren'in ardından sosyal medyada birçok paylaşım yaptıldı. En dikkat çeken paylaşım ise özel kuvvetlerden geldi. Bir grup özel harekatçının hazırladığı videoda mesajlarla dolu ifadeler yer alıyor.

"15 YILA NE SIĞAR?"

İşte özel harekatçıların Eren için hazırladığı mesajda yer alan sözler:

"15 yıla ne sığar? Vatan sığar! 15 yıla ne sığar? İman sığar! 15 yıla ne sığar? Şehadet sığar!"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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