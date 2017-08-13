ÖZEL KUVVETLERDEN 15 YAŞINDA ŞEHİT OLAN EREN İÇİN AĞLATAN VİDEO
Trabzon'da PKK'lılarla asker arasındaki çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül tüm Türkiye'yi ağlattı. Eren, dün gözyaşları içinde toprağa verildi.
ÖZEL HAREKATÇILAR EREN'İ UNUTMADI
Eren'in ardından sosyal medyada birçok paylaşım yaptıldı. En dikkat çeken paylaşım ise özel kuvvetlerden geldi. Bir grup özel harekatçının hazırladığı videoda mesajlarla dolu ifadeler yer alıyor.
"15 YILA NE SIĞAR?"
İşte özel harekatçıların Eren için hazırladığı mesajda yer alan sözler:
"15 yıla ne sığar? Vatan sığar! 15 yıla ne sığar? İman sığar! 15 yıla ne sığar? Şehadet sığar!"
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar