Trabzon'da PKK'lılarla asker arasındaki çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül tüm Türkiye'yi ağlattı. Eren, dün gözyaşları içinde toprağa verildi.

ÖZEL HAREKATÇILAR EREN'İ UNUTMADI

Eren'in ardından sosyal medyada birçok paylaşım yaptıldı. En dikkat çeken paylaşım ise özel kuvvetlerden geldi. Bir grup özel harekatçının hazırladığı videoda mesajlarla dolu ifadeler yer alıyor.

"15 YILA NE SIĞAR?"

İşte özel harekatçıların Eren için hazırladığı mesajda yer alan sözler:

"15 yıla ne sığar? Vatan sığar! 15 yıla ne sığar? İman sığar! 15 yıla ne sığar? Şehadet sığar!"

Kaynak: haberinburada