ÖZEL KUVVETLERDEKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI...
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan ÖKK'yı ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin 69 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın başlıyor.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığının (ÖKK) ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin 69 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın başlıyor.
DURUŞMAYA ZEKAİ AKSAKALLI DA KATILACAK
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ve darbecilerle girdiği çatışmada yaralanan Astsubay İsmail Oğuz, müşteki olarak yer alacak.
kaynak:sabah
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