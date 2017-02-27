Saç Bakımında Sık Yapılan Hatalar
Özel Kuvvetlerdeki Darbe Girişimi Davası...
Evet Dedikçe, Fetö Elebaşısı Kriz Geçiriyor, Pkk Kuduruyor
Bruma'da Flaş Gelişme!..
Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı?
Kenan İle Sinem'den Sürpriz Karar
Öso İle Esed Rejimi Arasında Çatışma!
Birecik'te Silahlı Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı
Trabzon'da İntihar'ın Sonu Tekme Tokat Bitti
Astsubaya Ankara'da Bıçaklı Saldırı!
Abd Ypg'ye Ağır Silah Sözü Verdi
Alanya'da 30 Kedi Katledildi
Aleyna Tilki'den Tepki Çeken Paylaşım
Tescilsiz Ve Abartı Egzozlu Motosikletlere Sıkı Denetim
Obama'yı Yeniden Aday Gösterdiler! Ama Abd'de...
Tcmb'den Kredi Kartı Uyarısı
Golcülerin Derbisine Hazır Mısınız?
Pilot Bey, Şu Paradan İki Kişi Alır Mısınız!
Tarihi Gönderme: Mustafa Kemal'e De 'hayır' Diyenler Oldu
Doğanın İyileştirici Gücü: Aromaterapi

özel kuvvetlerdeki darbe girişimi davası...

ÖZEL KUVVETLERDEKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI...

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan ÖKK'yı ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin 69 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın başlıyor.

Tarih : 27 Şubat 2017, 10:00
Puan Ver : Özel Kuvvetlerdeki Darbe Girişimi Davası...(9/10)9


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığının (ÖKK) ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin 69 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın başlıyor.



DURUŞMAYA ZEKAİ AKSAKALLI DA KATILACAK



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ve darbecilerle girdiği çatışmada yaralanan Astsubay İsmail Oğuz, müşteki olarak yer alacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Özel  Kuvvetlerdeki  Darbe  Girişimi  Davası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER