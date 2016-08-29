ÖZEL KUVVETLER'DEKİ 77 ASKERDEN '1 DOLAR' ÇIKTI
Soruşturma kapsamında tutuklanan Özel Kuvvetler Komutanlığı mensubu 77 askerin odalarında yapılan aramalarda bazı dijital veriler ile "bir dolar"lık banknotlar ele geçirildi.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) mensubu 77 askerin odalarında arama yapıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ÖKK'da yapılan arama uzman polislerden oluşan 10 ekip tarafından gerçekleştirildi. Saatler süren aramalara bazı askerler de eşlik etti. Aramalarda bazı dijital veriler ile "bir dolar"lık banknotlar ele geçirilirken, Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden askerlerin kullandığı silahların da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 tabanca ile piyade tüfeğine el konuldu. Silahlar, balistik incelemeye gönderildi. ÖKK'daki inceleme çalışmaları ise devam ediyor.
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