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özel kuvvetlerdeki 60 hayalet aranıyor

ÖZEL KUVVETLERDEKİ 60 HAYALET ARANIYOR

15 Temmuz akşamı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basmaya giden ekibin, Lice'de operasyona hazırlanan 100 kişilik özel kuvvetler mensubundan seçildiği belirlendi.

Tarih : 01 Eylül 2016, 12:07
Puan Ver : Özel Kuvvetlerdeki 60 Hayalet Aranıyor(6/10)3


15 Temmuz akşamı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basmaya giden ekibin, Lice'de operasyona hazırlanan 100 kişilik özel kuvvetler mensubundan seçildiği belirlendi. Diyarbakır'dan Ankara'ya gidecek uçağın kapasitesi nedeniyle 40 kişilik 2 tim uçağa bindi. Kalan 60 kişi darbenin başarısız olmasının ardından birliklerine geri döndü. Bu askerlerin isimleri tespit edilmeye çalışılıyor.








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