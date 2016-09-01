ÖZEL KUVVETLERDEKİ 60 HAYALET ARANIYOR
15 Temmuz akşamı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basmaya giden ekibin, Lice'de operasyona hazırlanan 100 kişilik özel kuvvetler mensubundan seçildiği belirlendi.
15 Temmuz akşamı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basmaya giden ekibin, Lice'de operasyona hazırlanan 100 kişilik özel kuvvetler mensubundan seçildiği belirlendi. Diyarbakır'dan Ankara'ya gidecek uçağın kapasitesi nedeniyle 40 kişilik 2 tim uçağa bindi. Kalan 60 kişi darbenin başarısız olmasının ardından birliklerine geri döndü. Bu askerlerin isimleri tespit edilmeye çalışılıyor.
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