

Obama'nın IŞİD koordinatörü McGurk, 50 ABD özel kuvvet askerinin kuzey Suriye'ye gideceğini açıkladı. Eski IŞİD koordinatörü Allen de müttefeklerle ortak özel kuvvet operasyonları yapılacağını söyledi. ABD Genelkurmay 2. Başkanı Selva da bugün Ankara'ya geliyor.



ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'e karşı mücadele eski koordinatörü John Allen'ın “Ortaklarla birleşik özel kuvvetler harekatının” mümkün olabileceğini açıklamasından sonra Washington'un çok yakında IŞİD'e karşı savaşan güçlerin harekat planlamalarında destek amacıyla Suriye'ye Özel Kuvvet birlikleri göndereceği açıklandı. ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD karşıtı koalisyondaki özel temsilcisi olan Brett McGurk, özel kuvvetler için “Çok yakında yola çıkıyorlar” dedi. Obama Ekim ayında 50 Özel Kuvvet askerinin Suriye'ye gönderilmesine izin vermişti. ABD'nin CBS televizyon kanalına konuşan McGurk, Kuzey Suriye'ye gönderilecek olan birliklerin IŞİD'e karşı savaşan yerel güçlerle birlikte Rakka harekatının planlamasını yapacağını ifade etti. İlk hedefin Rakka'yı Suriye ve Irak'tan izole etmek olduğunu da ifade eden McGurk, özel kuvvet birliklerinin Suriye'deki hangi gruplara destek vereceği konusunda ise bilgi vermedi. Ancak Fransız haber ajansı AFP, ABD askerlerinin içinde Arap, Süryani ve YPG güçlerini barındıran Suriye Demokratik Güçleri'yle birlikte hareket edeceğini kaydetti. Suriye ve Irak'ta son iki haftada gerçekleşen operasyonların ümit verici olduğunu kaydeden Obama'nın özel temsilcisi McGurk, Suriye'de El Havle, Irak'ta ise Şengal harekatlarıyla toplam 435 kilometre karelik alanın IŞİD'den geri alındığını söyledi ve 300 civarı IŞİD militanının da öldürüldüğünü ifade etti. Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD'e karşı düzenleyeceği operasyonlara ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de hava desteği vereceği belirtiliyor.