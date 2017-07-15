İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI'NA ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR'İN ADI VERİLDİ


Özel Kuvvetler Komutanlığı'na Şehit Ömer Halisdemir'in Adı Verildi
Tarih : 15 Temmuz 2017, 01:40
Puan Ver : Özel Kuvvetler Komutanlığı'na Şehit Ömer Halisdemir'in Adı Verildi(10/10)6

Üzerinden tam bir yıl geçen hain darbe girişiminin seyrini değiştiren ve Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'dan aldığı emirle darbeci hain Semih Terzi'yi öldüren Ömer Halisdemir'in adı, destan yazdığı karargaha verildi.

FOTOĞRAFI İLK KEZ YAYINLANDI

Eski asker ve güvenlik uzmanı Mete Yarar, Habertürk'te Veyis Ateş'in konuğu olduğu Akılda Kalan programında, karargahta yapılan son düzenlemenin fotoğraflarını da ilk kez yayınladı.

DÖKTÜĞÜ KAN KORUMA ALTINA ALINDI

Fotoğraflarda Ömer Halisdemir'in şehit olduğu noktaya, kahraman askerin bir heykelinin dikildiği, darbe gecesi dökülen kanının da, cam bir panelle koruma altına alındığı görülüyor.

Heykelin arkasında ise "Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Özel Kuvvetler Komutanlığı" tabelası yer alıyor.

VEYİS ATEŞ YAZIYI OKURKEN DUYGULANDI

Şehit Halisdemir'in heykelinin kaidesinde ise bir yazı yer alıyor. Yazıyı canlı yayında Veyis Ateş, bir ara sesi titreyerek ve sık sık durmak zorunda kalarak seyircilere okudu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Özel  Kuvvetler  Komutanlığı  Na  Şehit  Ömer  Halisdemir  İn  Adı  Verildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER