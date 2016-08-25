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özel kuvvetler komutanı aksakallı cerablus'ta

ÖZEL KUVVETLER KOMUTANI AKSAKALLI CERABLUS'TA

Sabah saatlerinde sınırın Türkiye tarafına geçen Korgeneral Aksakallı, IŞİD'den alınan kentte öğle saatlerinde ÖSO komutanlarıyla görüştü. Anadolu Ajansı ise, Cerablus merkezinden son dakika fotoğrafları geçti.

Tarih : 25 Ağustos 2016, 14:29
Puan Ver : Özel Kuvvetler Komutanı Aksakallı Cerablus'ta(0/10)


Türkiye'nin Suriye'ye sınır ötesi harekatınnın ikinci gününde flaş bir gelişme yaşandı. Sınır ötesi harekatı yöneten Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, IŞİD'den alınan Cerablus'a gitti.



Sabah saatlerinde sınırı geçen Korgeneral Aksakallı, beraberindeki birliklerle önce Keklice köyüne uğradı ve ardından öğle saatlerinde Cerablus'a ulaştı.








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