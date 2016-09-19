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özel hastanelere part-time çalışma için kadroyu bakanlık verecek!

ÖZEL HASTANELERE PART-TİME ÇALIŞMA İÇİN KADROYU BAKANLIK VERECEK!

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Eyüp Gümüş hekimin başka hastanede part-time çalışması için özel hastanelere kadroyu Bakanlığın vereceğini açıkladı

Tarih : 19 Eylül 2016, 15:04
Puan Ver : Özel Hastanelere Part-Time Çalışma İçin Kadroyu Bakanlık Verecek!(7/10)9


Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Eyüp Gümüş hekimin başka hastanede part-time çalışması için özel hastanelere kadroyu Bakanlığın vereceğini açıkladı








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