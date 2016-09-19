ÖZEL HASTANELERE PART-TİME ÇALIŞMA İÇİN KADROYU BAKANLIK VERECEK!
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Eyüp Gümüş hekimin başka hastanede part-time çalışması için özel hastanelere kadroyu Bakanlığın vereceğini açıkladı
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Eyüp Gümüş hekimin başka hastanede part-time çalışması için özel hastanelere kadroyu Bakanlığın vereceğini açıkladı
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