

Sağlık Bakanlığı, dünyada bir ilke imza atarak özel hastanelerde yapılan tüm kanser ameliyatları ve tedavilerini ücretsiz yapacak. sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, kanser tedavisinde devrim niteliği taşıyacak yeni uygulamaları Sabah Gazetesi'ne değerlendirdi: “Ücretsiz sağlık harcamalarında Türkiye hastaya karşı en cömert ülke. Ancak buna rağmen cepten sağlık harcamalarımız yüzde 17 oranında. Sağlığa 105 milyar TL harcama yapıyoruz, bunun 17.6 milyar TL'si cepten sağlık harcaması olarak gerçekleşiyor. 10 binde 30 hane ise cepten sağlık harcaması katasroiye yani gelirinin gıda hariç 3'te 2'sini sağlık için harcıyor. Bunu 10 binde 20'lere, cepten harcama oranını yüzde 10'lara düşürmek için çalışma başlattık. Devlet hastanelerinde tüm tedaviler gerçekleşmesine rağmen cepten harcamaların yüksekliğini araştırdık. Hastalar en çok kanser cerrahisi ve bazı özel ortopedik özel cerrahi operasyonlar için özel hastaneleri tercih ediyor.”



‘DOZU KAÇIRIYORLAR'



“Bu tür operasyonlar özellikli işler, bir fıtık ameliyatı değil. Özele gidince yüzde 200 fark var. Yüzde 200'ü aşan hastaneler olduğunu da tespit ettik. Sosyal Güvenlik Kurumu prostat kanserine 5 bin TL ödüyorsa hastanenin en fazla 10 bin TL alma hakkı var. Ama burada dozu kaçırıyorlar. 15 bin, 20 bin alıyorlar. Bu hoca yaparsa fiyat bu diyorlar.”



‘AİLELER VARINI YOKUNU SATIYOR'



“Aileler için en çok katasrofiye sebep olan hastalık kanser cerrahisi. Şimdi aileden biri kanser olduğunda en iyi doktor kimse ona gitmek isteniyor. Aile tüm fedakârlığı yapıyor. Kanserin süreci, kontrolü, ışın tedavisi, kür tedavisi var ama esas para ameliyata gidiyor. Ameliyat için 50 bin TL isteniyor. Aile borç alıyor, yiyeceğinden kesiyor, evini arabasını satıyor. Tedavi süreci ister başarılı ister başarısız olsun ekonomik yıkıma gidiyor.”



CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ



“Cumhurbaşkanımız kanser ameliyatlarından özel hastanelerin fark almaması için talimat verdi. Bunu yerine getirmek için SGK ile çalışıyoruz. Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) düzenleme yaparak özel hastanelerin kanser cerrahisi fiyatlarını artıracağız. Devlet tüm harcamayı ben vereyim ama hastadan para almayın diyecek. Aynı acil servisler, yoğun bakım, organ nakli gibi kanser cerrahisi de SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde ücretsiz olacak. Tüm parasını devlet ödeyecek. Bir kanser hastası tüm tedavi süresince özel hastanede özel doktordan tedavi almak istiyorsa, ışın tedavisi, kürleri, ilaçları ve ameliyatında cebinden 5 kuruş ödemeyecek. Bunun maliyeti 1 milyar ise 1 milyar ödeyeceğiz. Yılbaşı itibariyle bir durum değerlendirmesi yapacağız.”







10 KANSER ÇEŞİDİ BELİRLENECEK



“TÜİK, katasrofiye neden olan sağlık harcamalarıyla ilgili 15 bin kişilik çalışma yaptı. Katasrofiye neden olan ilk 10 kanser çeşitleri belirlenecek. Sağlık Bakanlığı, 100 bin kişilik geriye dönük kanser hastalarıyla yüz yüze görüşerek faturalı faturasız ne kadar harcama yaptıklarını soracak. Bu analize göre SUT fiyatlarında revizyon da yapabiliriz.”







kaynak:yenimeram