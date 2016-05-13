

Kocaeli'nin Gebze'de ilçesinde oturan S.B., 5 ay önce çalıştığı özel bir hastanede, hastanenin temizlik işleri müdürünün tecavüzüne uğradığını iddia ederek şikayette bulundu.







Bir çocuk annesi olan S.B., müdürünün iş çıkışı bir konu hakkında konuşacağını belirterek kendisini çay içmeye davet ettiğini iddia etti ve yaşananları şöyle anlattı:







"Müdürümüz A.İ., benimle önemli bir şey konuşacağını söyleyerek beni kafeye çay içmeye çağırdı. ' Müdürümdür' dedim, güvendim. Bindik arabaya ama kafeleri geçtik. 'Müdürüm kafeleri geçtik, nereye götürüyorsunuz beni?' dedim, cevap vermedi. Bu duruma şüphelendim. Daha sonra 'Bildiğim daha güzel bir yer var, orada içeceğiz' dedi ve beni tenha bir yere götürdü. Sürücü koltuğundan inerek arka kapıyı açarak yanıma geldi. Beni taciz etmeye başladı. İttirdim, o da bana yumruk attı. Daha sonra beni tokatlamaya başladı. Kendimden geçmişim, orada bana zorla sahip oldu."







S.B. tecavüze uğramasının ardından tehdit edildiğini belirterek "Şikayetçi olacağımı söyledim. 'Kızını kaçırıp aynı şeyleri ona da yaparım. Yaşlı babana, annene de zarar veririm' diyerek tehdit etti. Hamile kaldım. Hastanede çalıştığımız için kendisi doktor ile konuştu ve çocuğu aldırdık. Bu tacizler hastanede de devam etti. Gece vardiyalarında çamaşırhanede, temizlik odasında sürekli sıkıştırıp tacizlerde bulunuyordu. Beni kızım ile tehdit ettiği için kimseye bir şey söyleyemedim. Çocuğu aldırdıktan sonra beni işimden de attırdı" diye konuştu.







S.B. hastane yetkililerine de başına gelen olayı anlatmasına rağmen herkesin A.İ.'nin tarafında olduğunu iddia etti.







Yaşanan olayın ardından eşinin kendisini terk ettiğini söyleyen S.B. şikayetçi olurken soruşturma başlatıldı.