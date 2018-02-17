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ÖZEL HAREKATIN MÜHİMMAT DEPOSUNDA PATLAMA!


Özel harekatın mühimmat deposunda patlama!
Tarih : 17 Şubat 2018, 21:50
Puan Ver : Özel Harekatın Mühimmat Deposunda Patlama!(9/10)5

Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünün mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonucunda 2 polis memuru yaralandı.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Alınan bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğünün Yeşiltepe'de bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünün mühimmat deposunda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

2 POLİS MEMURU YARALANDI

Patlama neticesinde 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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