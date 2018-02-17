ÖZEL HAREKATIN MÜHİMMAT DEPOSUNDA PATLAMA!
Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünün mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonucunda 2 polis memuru yaralandı.
PATLAMA MEYDANA GELDİ
Alınan bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğünün Yeşiltepe'de bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünün mühimmat deposunda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
2 POLİS MEMURU YARALANDI
Patlama neticesinde 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İngiliz Başbakan'dan Ab'ye Terör Çağrı: Ortak Strateji Belirlemeliyiz
- Kapının Altında Kalan Kadın, Feci Şekilde Can Verdi!
- Rusya Soruşturması Sonrası Konuşan Trump: Ben Yanlış Yapmadım
- Diri Diri Gömmüşler! İçeriden Sesler Gelince Mezarı Açtılar, Korkunç Manzara İle Karşılaştılar
- Emekli Polis, Cinsel İlişki Oyuncağıyla Beraber Yatmış Şekilde Ölü Bulundu
Bu Haberle İlgili Yorumlar