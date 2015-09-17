

Muş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.







Alınan bilgiye göre, Bitlis'ten muş Havalimanı'na gelen özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, Hasköy ilçesi Eşme Pınar Kavşağı'nda henüz sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen kamyona arkadan çarptı.







Kazada, araçtaki polis memurlarından biri olay yerinde biri de yaralı olarak kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesinde şehit oldu.