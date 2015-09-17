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ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİ TAŞIYAN ARAÇ KAZA YAPTI: 2 ŞEHİT


Özel harekat polislerini taşıyan araç kaza yaptı: 2 şehit
Tarih : 17 Eylül 2015, 11:48
Puan Ver : Özel Harekat Polislerini Taşıyan Araç Kaza Yaptı: 2 Şehit(5/10)3


Muş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bitlis'ten muş Havalimanı'na gelen özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, Hasköy ilçesi Eşme Pınar Kavşağı'nda henüz sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen kamyona arkadan çarptı.



Kazada, araçtaki polis memurlarından biri olay yerinde biri de yaralı olarak kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesinde şehit oldu.








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