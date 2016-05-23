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özel harekat polislerine 'periscope' soruşturması

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNE 'PERİSCOPE' SORUŞTURMASI

Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev yapan ve Periscope adlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları yayında küfürlü konuşan ve içki içtikleri belirtilen iki özel harekat polisi hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Tarih : 23 Mayıs 2016, 17:16
Puan Ver : Özel Harekat Polislerine 'periscope' Soruşturması(6/10)4


Cizre'de görev yapan ve geçtiğimiz günlerde Periscope üzerinden yaptıkları yayında, içki içip küfürlü konuştukları belirtilen 2 özel harekat polisi hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün idari soruşturma başlattığı belirtildi.



Yaptıkları yayında bir odada bulunan 2 polisin bağlantı kurdukları kişilerle sohbet ettikleri, sohbet sırasında çatışma çıktığını anlattıkları ve operasyonlara katıldıklarını söyledikleri belirtildi. Periscope yayınında polislerin, içkiliyken öldüklerinde şehit olup olmadıklarını sorarken, sohbete katılan 'Bahoz YPS' adlı bir kullanıcıya Cizre'de olup olmadığını sordukları görülüyor.








Etiketler: Özel  Harekat  Polislerine    Periscope    Soruşturması    haber

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