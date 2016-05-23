Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev yapan ve Periscope adlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları yayında küfürlü konuşan ve içki içtikleri belirtilen iki özel harekat polisi hakkında idari soruşturma başlatıldı.



Cizre'de görev yapan ve geçtiğimiz günlerde Periscope üzerinden yaptıkları yayında, içki içip küfürlü konuştukları belirtilen 2 özel harekat polisi hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün idari soruşturma başlattığı belirtildi.



Yaptıkları yayında bir odada bulunan 2 polisin bağlantı kurdukları kişilerle sohbet ettikleri, sohbet sırasında çatışma çıktığını anlattıkları ve operasyonlara katıldıklarını söyledikleri belirtildi. Periscope yayınında polislerin, içkiliyken öldüklerinde şehit olup olmadıklarını sorarken, sohbete katılan 'Bahoz YPS' adlı bir kullanıcıya Cizre'de olup olmadığını sordukları görülüyor.