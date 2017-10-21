Polis özel harekatların henüz nerede çekildiği bilinmeyen operasyon öncesi yemin ettikleri video, sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde can pahasına mücadele edeceklerine yemin eden özel harekat polisleri izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Özel harekatçıların dağı taşı inlettiği videonun alt fonunda yer alan "Plevne marşı" dosta güven, düşmana ise korku saldı.

"MÜCADELEMİZ SON NEFESİMİZE KADAR BİTMEYECEK"

İşte özel harekatçıların operasyon yemini:

Bismillahirrahmanirrahim. Ol deyince olduran, gönüllerimizi iman nuruyla dolduran Allaha, Kur'ana, vatana, bayrağa canım feda olsun. Şehitlerimiz rahat uyusun. Gaziler emin olsun. Polis özel harekatçılar var.

Hainlere, bölücülere, FETÖ'cülere ve her türlü fitneye karşı mücadele edeceğiz! Son nefesimize kadar mücadelemiz bitmeyecek.

Allah Türk ordusu ve polisini korusun.

Kaynak: haberinburada