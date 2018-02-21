İzmir'de görevli 40 özel harekat polisi, terör örgütü PYD/PKK karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualar eşliğinde bölgeye uğurlandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 40 özel harekat polisi, Afrin'de terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualar eşliğinde bölgeye uğurlandı.

UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Polis özel harekat mensuplarının Afrin'e uğurlanması nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'ndaki Özel Harekat Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve uğurlanan polislerin yakınları katıldı.

ÖĞRENCİLER ŞİİR OKUDU

Meskure Şamlı Ortaokulu öğrencilerinin de katıldığı törende, öğrenciler tarafından vatan sevgisini anlatan şiirler okundu, bölgeye gidecek polislere Türk bayrağı verildi.

KURBAN KESİLİP LOKMA DAĞITILDI

Öğrencilerin, Afrin'de görev yapan asker ve polislere hitaben yazdıkları mektuplar da bir sandık içerisine konularak polis özel harekat timlerine teslim edildi.

Timler, Gaziemir İlçe Müftüsü Ekrem Saylam'ın ettiği dua, kurban kesilmesi ve lokma dağıtılmasının ardından uçakla bölgeye gönderildi.

Kaynak: haberinburada