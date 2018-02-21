ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DUALAR EŞLİĞİNDE AFRİN'E UĞURLANDI
İzmir'de görevli 40 özel harekat polisi, terör örgütü PYD/PKK karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualar eşliğinde bölgeye uğurlandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 40 özel harekat polisi, Afrin'de terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualar eşliğinde bölgeye uğurlandı.
UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Polis özel harekat mensuplarının Afrin'e uğurlanması nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'ndaki Özel Harekat Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi.
Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve uğurlanan polislerin yakınları katıldı.
ÖĞRENCİLER ŞİİR OKUDU
Meskure Şamlı Ortaokulu öğrencilerinin de katıldığı törende, öğrenciler tarafından vatan sevgisini anlatan şiirler okundu, bölgeye gidecek polislere Türk bayrağı verildi.
KURBAN KESİLİP LOKMA DAĞITILDI
Öğrencilerin, Afrin'de görev yapan asker ve polislere hitaben yazdıkları mektuplar da bir sandık içerisine konularak polis özel harekat timlerine teslim edildi.
Timler, Gaziemir İlçe Müftüsü Ekrem Saylam'ın ettiği dua, kurban kesilmesi ve lokma dağıtılmasının ardından uçakla bölgeye gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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