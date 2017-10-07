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ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI!


Özel Harekat Polisleri büyük tehlike atlattı!
Tarih : 07 Ekim 2017, 23:50
Puan Ver : Özel Harekat Polisleri Büyük Tehlike Atlattı!(10/10)6

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi yaralandı.

ÖNCE ELEKTRİK DİREĞİNE, SONRA ARAÇLARA ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerini taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkıp orta refüjdeki elektrik direği ile ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, araçta bulunan polis memurları 29 yaşındaki Mehmet Ali Kocamaz ile 28 yaşındaki Ekrem Elis yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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