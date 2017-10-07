ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI!
Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi yaralandı.
ÖNCE ELEKTRİK DİREĞİNE, SONRA ARAÇLARA ÇARPTI
Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerini taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkıp orta refüjdeki elektrik direği ile ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, araçta bulunan polis memurları 29 yaşındaki Mehmet Ali Kocamaz ile 28 yaşındaki Ekrem Elis yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Canan Karatay Bu Kez De Yatak Konusuna Savaş Açtı
- Sürücü Rahatsızlanınca Prof. Dr. Orhan Kural, Öğrencilerin Hayatını Kurtardı!
- Demirtaş'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu!
- Van'ın Gururu Asya! 4 Yaşında Kuran-I Kerim'i Hatim Etti
- İlk Beyin Ameliyatının 11 Bin Yıl Önce Aksaray'da Yapıldığı Ortaya Çıktı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- İzlanda Yenilgisi Sonrası Millilere Finlandiya'da Tek Kişilik Karşılama
- Fenerbahçeli Taraftarlar Tff Binası Önünde Eylem Yaptı
- Kritik Maç Öncesi Hırvatistan Hoca Değiştirdi
- Katalonya'nın Bağımsızlığını Tanıması Halinde Barcelona, La Liga'dan Atılacak
- Fransa'da Sakatlanan Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun Tedavisi 12 Hafta Sürecek
DÜNYA HABERLERİ
- Park Ederken Kaza Yaptı, Bebeğini Bırakıp Köpeğini Hastaneye Götürdü!
- Tam Uyuyacaktı Ki Masanın Altında 4 Metre Uzunluğunda Yılan Gördü!
- Vahşice Öldürülen Gazetecinin Cesedinin Parçaları 2 Ay Sonra Bulundu
- Askerlerle Poz Veren Trump'tan Üstü Kapalı Tehdit
- İspanya Hükümeti, Polis Şiddeti Nedeniyle Katalonya'dan Özür Diledi
Bu Haberle İlgili Yorumlar