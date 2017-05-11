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özel harekat (pöh) sonuçları açıklandı!

ÖZEL HAREKAT (PÖH) SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Özel harekat (PÖH) sonuçları adaylarla paylaşıldı. 2016 yılının sonlarına doğru başlayan ve adayların açıklanmasını merakla beklediği özel harekat sonuçları Polis Akademisi internet sitesi üzerinden adaylarla paylaşıldı

Tarih : 11 Mayıs 2017, 12:29
Puan Ver : Özel Harekat (Pöh) Sonuçları Açıklandı!(5/10)5


Özel harekat (PÖH) sonuçları adaylarla paylaşıldı. 2016 yılının sonlarına doğru başlayan ve adayların açıklanmasını merakla beklediği özel harekat sonuçları Polis Akademisi internet sitesi üzerinden adaylarla paylaşıldı. İşte özel harekat (PÖH) sonuçları ve Polis Akademisi (PA) tarafından yapılan açıklamanın detayları



EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 285 bin kişinin başvurduğu 19'uncu Dönem POMEM Özel Harekat Sınavının sonuçlarını açıkladı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) özel harekat polisi olarak yetiştirilmek üzere 10 bin erkek öğrenci adayı için yapılan sınav sonuçları açıklandı.



 



kaynak:hürriyet








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