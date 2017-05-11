ÖZEL HAREKAT (PÖH) SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Özel harekat (PÖH) sonuçları adaylarla paylaşıldı. 2016 yılının sonlarına doğru başlayan ve adayların açıklanmasını merakla beklediği özel harekat sonuçları Polis Akademisi internet sitesi üzerinden adaylarla paylaşıldı
Özel harekat (PÖH) sonuçları adaylarla paylaşıldı. 2016 yılının sonlarına doğru başlayan ve adayların açıklanmasını merakla beklediği özel harekat sonuçları Polis Akademisi internet sitesi üzerinden adaylarla paylaşıldı. İşte özel harekat (PÖH) sonuçları ve Polis Akademisi (PA) tarafından yapılan açıklamanın detayları
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 285 bin kişinin başvurduğu 19'uncu Dönem POMEM Özel Harekat Sınavının sonuçlarını açıkladı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) özel harekat polisi olarak yetiştirilmek üzere 10 bin erkek öğrenci adayı için yapılan sınav sonuçları açıklandı.
kaynak:hürriyet
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