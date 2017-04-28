

İzmit'te, özel halk otobüsü sürücüsü Cihan Sözer, freni boşalan aracı yol kenarındaki yeşil alana sürdü. Sürücü olası bir faciayı önlerken, kazada aracın içerisinde savrulan 22 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, Kocatepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 104 nolu Sokak'ta meydana geldi. Cihan Sözer idaresindeki 41 J 0321 plakalı özel halk otobüsünün freni boşaldı. Cihan Sözer, aracı yol kenarında yoldan yüksekte bulunan yeşil alana doğru sürdü. Cihan Sözer olası bir faciayı önlerken, aracın içerisinde savrulan 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi sevk edildi. Vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Kazanın şokunu yaşayanlar ağlarken, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. 112 Acil ekipleri yaralılara olay yerinde müdahalede bulundu. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.İzmit 5 Nolu Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı HASAN Öztürk aracın freninin boşaldığını, sürücünün aracı yeşil alana sürerek olası bir faciayı önlediğini söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.