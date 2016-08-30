ÖZEL GÜVENLİĞE 'EHLİYET' FORMÜLÜ: EĞİTİMLER ARTIYOR
Özel güvenlikler, çeşitli alanlarda özel eğitime tabi tutularak sertifika alacak. GÜSOD Başkanı Kösereisoğlu, "Temel eğitimlerin üzerine, denizcilik, havacılık, spor karşılaşmaları, devlet kurumları gibi değişik alan eğitimleri gelecek" dedi.
Özel güvenlikler artık daha profesyonel hale geliyor. Halen 'temel eğitim' alan özel güvenlikler, artık 'alan eğitimleri' de alacak. Bu eğitimlerin; denizcilik, havacılık, etkinlik, spor karşılaşmaları, eğitim kurumları, devlet kurumları gibi değişik alanlarda olacağını belirten Güvenlik Servisleri ve Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu, "Şu anda silahlı ve silahsız olmak üzere iki tip sertifika var. Alan eğitimlerin sonucunda sertifikalarda da, ehliyetlerde araç kullanımı için yer alan harfler gibi ayrımlar olabilecek" dedi.
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