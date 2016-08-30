

Özel güvenlikler artık daha profesyonel hale geliyor. Halen 'temel eğitim' alan özel güvenlikler, artık 'alan eğitimleri' de alacak. Bu eğitimlerin; denizcilik, havacılık, etkinlik, spor karşılaşmaları, eğitim kurumları, devlet kurumları gibi değişik alanlarda olacağını belirten Güvenlik Servisleri ve Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu, "Şu anda silahlı ve silahsız olmak üzere iki tip sertifika var. Alan eğitimlerin sonucunda sertifikalarda da, ehliyetlerde araç kullanımı için yer alan harfler gibi ayrımlar olabilecek" dedi.