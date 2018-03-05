ÖZEL DERS VERDİĞİ ÖĞRENCİSİ İLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ!
Rusya'da 35 yaşındaki öğretmen, özel ders verdiği 15 yaşındaki genç ile cinsel ilişkiye girdiği sırada gencin annesine tarafından yakalandı.
Rusya'da 35 yaşındaki öğretmen Natalya Nikandrova, özel ders verdiği 15 yaşındaki genç ile cinsel ilişkiye girdiği sırada gencin annesi tarafından yakalandı.
ÖZEL DERS VERMEK İÇİN ANLAŞTILAR
Babası petrol zengini olan genç için, annesi hem arkadaşı hem de St Petersburg şehrinin en iyi öğretmenlerinden bir tanesi olan Natalya ile oğluna evde özel ders vermek için anlaştı.
OĞLUYLA İLİŞKİYE GİRERKEN YAKALADI
Sürekli lüks arabasında kadınlar ile çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinde paylaşan genç, anne ve babası evde eğitimine devam etmesini istedikleri için özel öğretmen tuttu. Gencin annesi daha ilk derste öğretmen arkadaşı ve oğlunun bir ihtiyaçlarının olup olmadığını öğrenmek için odaya girdiğinde öğretmen ve oğlunu cinsel ilişkiye girerken yakaladı.
ÖĞRETMENLİK DİPLOMASI ASKIYA ALINDI
Öğretmenlik diploması geçici olarak askıya alınan Natalya, mahkeme tarafından suçlu bulunursa dört yıla kadar hapis cezası alacak. Olay sosyal medyada alay konusu olurken bazı kullanıcılar öğretmene sert tepki gösterdiler.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bakanlığın Kararına Uyan Yok! Çakarlı Araçlar Trafiğin Kabusu Oldu
- Hdp'li Eski Vekilin Afrin Yalanı Ortaya Çıktı
- Çamlıca'daki Tv Kulesine Yıldırım Düşmüştü! Görüntüler Ortaya Çıktı
- Sınırda Yakalanıp Tutuklanan İki Yunan Askerinin Tahliye Talebine Ret!
- Bilal Erdoğan: Erdoğan'dan Sonra Kim Gelecek, Bunu İyi Düşünmemiz Lazım
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar