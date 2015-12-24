ÖZCAN DENİZ'İN YENİ FİLMİNİN SENARYOSU HAZIR!
‘Kaderimin Yazıldığı Gün' dizisinin oyuncuları ‘Kuş Öpücüğü' tiyatro oyununun galasına katıldı.
Akşam'da yer alan habere göre Hatice Şendil ve Begüm Kütük ile gecede yer alan Özcan Deniz, oyundan çok memnun kalınca soluğu oyunun yazarı Berkay Ateş'in yanında aldı.
Tebriklerini ileten Deniz, oyunun filmini çekmek için kendisiyle yeniden görüşmek istediğini söyledi.
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