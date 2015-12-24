

Akşam'da yer alan habere göre Hatice Şendil ve Begüm Kütük ile gecede yer alan Özcan Deniz, oyundan çok memnun kalınca soluğu oyunun yazarı Berkay Ateş'in yanında aldı.







Tebriklerini ileten Deniz, oyunun filmini çekmek için kendisiyle yeniden görüşmek istediğini söyledi.