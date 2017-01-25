Özcan Deniz'in yönetmeliğini yapmış olduğu bir filmde oynadıktan sonra yıldızı parlayan 19 yaşındaki Afra Saraçoğlu'na, Antalya'da bulunan bir ajans tarafından 53 bin TL'lik tazminat davası açıldı.



Özcan Deniz'in yönetmeliğini yapmış olduğu bir filmde oynadıktan sonra yıldızı parlayan 19 yaşındaki Afra Saraçoğlu'na, Antalya'da bulunan bir ajans tarafından 53 bin TL'lik tazminat davası açıldı. Sözleşmede İmzaları Var Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz'in yönetmenliğini yaptığı, Nurgül Yeşilçay'ın da rol aldığı 'İkimizin Yerine' adındaki filmde oynamıştı.



Bundan dolayı Antalya'da bulunan Esline Ajans sahibi Esra Fişekçioğlu Maeyer, kendisine 53 bin TL'lik tazminat davası açtı. Fisekçioğlu; Afra Saraçoğlu'nun 14 yaşındayken ailesi ile birlikte ajansına geldiğini ve 20 Haziran 2012 tarihinde bir sözleşme yaptıklarını, sözleşme gereği de 5 yıl boyunca fotomodellik ve mankenlik anlaşması yaptığını belirtti.



Esra Fişekçioğlu Mayere sözlerine şu şekilde devam etti: 'Mankenlik ve fotomodelliği Afra Saraçoğlu yanımda öğrendi. Üzerinde benim emeğim çok. Beni ve ajansımı aradan çıkartarak fotomodellik, modellik, sinema ya da dizi oyunculuğu yapamaz. Yaparsa da komisyon ödemek zorunda kalır. Ödemede bulunmadığı için avukatım aracılığı ile 53 bin TL tutarında dava açtım. Sözleşmede Afra Saraçoğlu'nun annesi olan Lütfiye Saraçoğlu'nun da imzası var.' İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'ne açılan davanın önümüzdeki günlerde ilk duruşması görülecek.



Ben Olmasam Serenay Olmayacaktı Serenay Sarkıya ile de davalık olan Esra Fişekçioğlu Mayere mahkemenin sürdüğünü belirtti. Devamında ise; '2007 yılında annesi ile birlikte sözleşme imzaladı. O gün itibariyle onu bizzat kendim yetiştirdim ve manken yaptım.



Miss Europa Junior Güzellik Yarışması'na katılması için bağlantılarımı devreye soktum. O yarışmadan derece ile döndü. Serenay'ı, Esline Ajans sayesinde tanıdılar. İlk geldiğinde mankenlik nedir hiç bilmiyordu. Güzellik Yarışmasına gönderdim, dizi, klip ve reklam filmlerinde oynaması için elimden geleni yaptım. Ben olmasam Serenay olmayacaktı.' dedi.







kaynak:kocaelihaberleri



