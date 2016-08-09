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'özcan deniz'e bölüm başı 120 bin tl' iddiası

'ÖZCAN DENİZ'E BÖLÜM BAŞI 120 BİN TL' İDDİASI

1.5 milyon TL peşin aldı, ama ortada senaryo ve kadro yok...

Tarih : 09 Ağustos 2016, 10:43
Puan Ver : 'özcan Deniz'e Bölüm Başı 120 Bin Tl' İddiası(0/10)


Oyuncu ve yönetmen Özcan Deniz, geçen yıl sona eren 'Kaderimin Yazıldığı Gün' dizisinde bölüm başına 96 bin TL alıyordu. Yapımcı şirket 03, yeni sezonda yine Özcan Deniz ile çalışmak istedi ve kesenin ağzını açtı.



Posta Gazetesi'nin haberine göre; henüz ortada ne senaryo, ne yönetmen ne de kadro var. Ama 03, Özcan Deniz ile bölüm başı 120 bin TL'ye anlaştı. 13 bölüm parasını peşin isteyen Deniz'e 1 milyon 560 bin TL ödenecek.



Aynı şirket, daha önce Halit Ergenç'e 1 milyon 300 bin TL, Meryem Uzerli'ye 2 milyon TL peşin ödemişti.








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