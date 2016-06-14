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özcan deniz'den şoke eden paylaşım

ÖZCAN DENİZ'DEN ŞOKE EDEN PAYLAŞIM

Şarkıcılığı yanında oyuncu ve yönetmen kimliklerini de taşıyan Özcan Deniz Instagram hesabında bir şaka yapmaya çalıştı ama...

Tarih : 14 Haziran 2016, 14:45
Puan Ver : Özcan Deniz'den Şoke Eden Paylaşım(10/10)8


Sözcü'de yer alan habere göre şimdilerde ‘Asmalı Konak' dizisinde birlikte oynadığı Nurgül Yeşilçay ile İkinci Şans adlı filmi çeken Özcan Deniz, sosyal medya hesabından filminin setinden fotoğraflar paylaşarak hayranlarının heyecanını artırıyor. Filmin oyuncularını böylelikle takipçilerine tanıtan Deniz bir hayli iddialı olduğu projesi için gün sayarken geride bıraktığımız gün Deniz'in İnstagram hesabını açan takipçileri oldukça şaşırtıcı bir paylaşımla karşılaştı.



Başarılı oyuncu Özcan Deniz, işlediği cinayetlerle ülke gündemine oturan ve 3 kişinin katili olan Atalay Filiz'le ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.



Filiz'e oldukça benzeyen bir kişiyle selfie yaptığı görülen Deniz'in bu paylaşımın altına yazdığı “Seri katilimiz varmış. Bir selfie de biz çekelim dedik” notu da bir hayli dikkat çekiciydi.



Ülke gündeminin kilitlendiği cinayet olaylarının üzerine böylesine soğukkanlı bir paylaşım yapabilen Özcan Deniz'in bu selfiesinin yüzlerce beğeni alması da işin bir diğer trajik tarafıydı.








Etiketler: Özcan  Deniz  Den  Şoke  Eden  Paylaşım    haber

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