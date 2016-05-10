O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

özcan deniz ve nurgül yeşilçay aynı filmde

ÖZCAN DENİZ VE NURGÜL YEŞİLÇAY AYNI FİLMDE

2002-2003'te reyting rekorları kıran “Asmalı Konak” dizisinin unutulmaz ikilisi Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz, yıllar sonra sinema filminde buluşuyor.

Tarih : 10 Mayıs 2016, 10:03
Puan Ver : Özcan Deniz Ve Nurgül Yeşilçay Aynı Filmde(9/10)11


Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrolleri paylaşacağı “İkinci Şans”ın okuma provaları sürüyor. Ezber bozan bir aşk filmi olarak lanse edilen filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.








Etiketler: Özcan  Deniz  Ve  Nurgül  Yeşilçay  Aynı  Filmde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER