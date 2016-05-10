ÖZCAN DENİZ VE NURGÜL YEŞİLÇAY AYNI FİLMDE
2002-2003'te reyting rekorları kıran “Asmalı Konak” dizisinin unutulmaz ikilisi Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz, yıllar sonra sinema filminde buluşuyor.
Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrolleri paylaşacağı “İkinci Şans”ın okuma provaları sürüyor. Ezber bozan bir aşk filmi olarak lanse edilen filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.
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