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Özbekistan, Türkiye Vatandaşlarına 30 Gün Süreli Vize Muafiyeti Tanıyacak

ÖZBEKİSTAN, TÜRKİYE VATANDAŞLARINA 30 GÜN SÜRELİ VİZE MUAFİYETİ TANIYACAK

Özbekistan, Türk vatandaşlarına 30 gün süreli vize muafiyeti uygulamaya başlayacak. Uygulama 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Tarih : 04 Şubat 2018, 10:40
Puan Ver : Özbekistan, Türkiye Vatandaşlarına 30 Gün Süreli Vize Muafiyeti Tanıyacak(5/10)1

Özbekistan, 10 Şubat 2018 tarihinden itibaren Türkiye vatandaşlarına 30 gün süreli vize muafiyeti uygulamaya başlıyor.

KARARNAME İMZALANDI

Türkiye ve beraberindeki İsrail, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Singapur ve Japonya devletleri vatandaşlarına vizesiz Özbekistan seyahati imkanı getiren kararname, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından bugün imzalandı.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN E-VİZE UYGULAMASI BAŞLATILACAK

Ayrıca, Özbekistan'ın turizm potansiyelinin geliştirilmesine ilişkin bu kararnameye göre, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Özbekistan Cumhuriyeti Elektronik Vize Başvuru Sistemi "E-vize" uygulaması başlatılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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