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özbek: uefa'dan transfer cezamız yok

ÖZBEK: UEFA'DAN TRANSFER CEZAMIZ YOK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 15:10
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Özbek, UEFA tarafından Galatasaray'a herhangi bir transfer sınırlaması getirilmediğini açıkladı ve bütçeleri doğrultusunda 2-3 transfer daha yapacaklarını ifade etti.



1 Futbolculara verilen cezaların yönetim kurulunun kararı olduğunu vurgulayan Özbek, "Galatasaray taraftarı takımını izlemeye gelecektir. Hiçbir endişem yok. Galatasaray taraftarı takımını seyretmeden yapamaz. Cezalar yönetim kararıdır. Ceza kalkacaksa neden verildi? Artık bu soruya cevap vermek istemiyorum. Yönetim Kurulu kararıdır." dedi.








Etiketler: Özbek  Uefa  Dan  Transfer  Cezamız  Yok    haber

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