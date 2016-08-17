

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Özbek, UEFA tarafından Galatasaray'a herhangi bir transfer sınırlaması getirilmediğini açıkladı ve bütçeleri doğrultusunda 2-3 transfer daha yapacaklarını ifade etti.







1 Futbolculara verilen cezaların yönetim kurulunun kararı olduğunu vurgulayan Özbek, "Galatasaray taraftarı takımını izlemeye gelecektir. Hiçbir endişem yok. Galatasaray taraftarı takımını seyretmeden yapamaz. Cezalar yönetim kararıdır. Ceza kalkacaksa neden verildi? Artık bu soruya cevap vermek istemiyorum. Yönetim Kurulu kararıdır." dedi.