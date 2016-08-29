ÖZBEK LİDER İSLAM KERİMOV HASTANEYE KALDIRILDI
Özbekistan'ın 78 yaşındaki Devlet başkanı İslam Kerimov'un Pazar günü hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Özbek hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkeyi 25 yıldan fazla süredir yöneten Kerimov'un kaldırıldığı hastanenin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı ifade ediliyor.
Kerimov'un neden hastaneye kaldırıldığı konusunda bir bilgi verilmezken, Associated Press haber ajansı, başkent Taşkent'teki hastane çevresinde güvenliğin birkaç kilometrelik bir kordona dönüştüğünü aktardı.
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