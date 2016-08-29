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özbek lider islam kerimov hastaneye kaldırıldı

ÖZBEK LİDER İSLAM KERİMOV HASTANEYE KALDIRILDI

Özbekistan'ın 78 yaşındaki Devlet başkanı İslam Kerimov'un Pazar günü hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Tarih : 29 Ağustos 2016, 09:19
Puan Ver : Özbek Lider İslam Kerimov Hastaneye Kaldırıldı(0/10)


Özbek hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkeyi 25 yıldan fazla süredir yöneten Kerimov'un kaldırıldığı hastanenin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı ifade ediliyor.


 


Kerimov'un neden hastaneye kaldırıldığı konusunda bir bilgi verilmezken, Associated Press haber ajansı, başkent Taşkent'teki hastane çevresinde güvenliğin birkaç kilometrelik bir kordona dönüştüğünü aktardı.







Etiketler: Özbek  Lider  İslam  Kerimov  Hastaneye  Kaldırıldı    haber

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