

Özbek hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkeyi 25 yıldan fazla süredir yöneten Kerimov'un kaldırıldığı hastanenin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı ifade ediliyor.







Kerimov'un neden hastaneye kaldırıldığı konusunda bir bilgi verilmezken, Associated Press haber ajansı, başkent Taşkent'teki hastane çevresinde güvenliğin birkaç kilometrelik bir kordona dönüştüğünü aktardı.