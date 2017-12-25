OZAN'IN FENERBAHÇE KARİYERİ SONA ERDİ
Aykut Kocaman'ın Osmanlı maçı sonrası kızağa çektiği Ozan Tufan, Ocak'ta büyük ihtimalle İspanya'nın yolunu tutacak.
İspanyolca dersleri alan milli futbolcunun Deportivo'ya imza atacağı, pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.
Ozan'ın kiralık mı yoksa bonservisi ile mi gideceği netleşmedi.
Kaynak: haberinburada
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