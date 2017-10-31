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Ozan'ın bu hareketi dün gece dalga konusu oldu

OZAN'IN BU HAREKETİ DÜN GECE DALGA KONUSU OLDU

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ozan Tufan, dün akşam Kayserispor'a attığı gol sonrasında armanın olduğu bölgeyi değil de boş bölgeyi öpünce dalga konusu oldu.

Tarih : 31 Ekim 2017, 13:00
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Dün oynadığı futbolla eski günlerine dönüş sinyali veren Fenerbahçeli Ozan Tufan, takımının ilk golünü attı ve ikinci golün asistini yaptı.

Yıldız oyuncu, 45'te attığı golden sonra ise tribünlere dönerek armayı öpmek istedi. Fakat Ozan, armanın solda olduğunu unuttu ve sağını kaldırıp öptü.

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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