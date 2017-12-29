Süper Ligin Lideri, Nasri Bombasını Patlatıyor
Cenk Transferine Beşiktaş'tan Çok Bayern Sevindi
Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı'na Mermili Paket
Ve Beklenen Operasyon Başladı
Bitcoin Yöneticisi Kiev'de Kaçırıldı
Süper Ligin Yıldızı, Futbolu Bırakma Kararı Aldı
Trakya'nın Hızlı Treni İçin İhale Süreci Başladı
Kırklar Dağı Konutlarının Yıkımına Başlandı
Trafik Cezalarına Zam Geldi
Eskişehirsporlu Erkan Zengin, Süper Lig'e Dönüyor
Altın Yükselişe Geçti
Kenan 4 Milyonluk Arabasını Evine Tır'la Getirtti
Osmanlıspor, Ryan Donk'u Takıma Katmak İstiyor
Belçika Rafale Tipi Savaş Uçağı Alırsa Fransa'ya 20 Milyar Avro Zarar Tazminatı Ödeyecek
Yılmaz Vural: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bize Öl Dese Ölürüz
Asfalt Yapımı İçin İthal Ettikleri Motorini Satan 1'i Holding Patronu 10 Kişi Gözaltında
Pili Biten Bazı Galaxy Note 8'ler Tekrar Açılmıyor
Başakşehir Başkanı: Kulübü Tamamen Satmayacağız, Ortaklık Planımız Var
Türkiye'nin En Büyük Şirketleri Tüpraş, Petrol Ofisi Ve Thy Oldu
İstanbul'un En Büyük Arazisi Satışa Çıktı

Ozan Tufan'ın satış fiyatı belli oldu

OZAN TUFAN'IN SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

Fenerbahçe, 8-9 milyon euroluk teklif gelmesi halinde Ozan Tufan'la yollarını ayırmayı planlıyor.

Tarih : 29 Aralık 2017, 11:00
Puan Ver : Ozan Tufan'ın Satış Fiyatı Belli Oldu(6/10)2

Aykut Kocaman'ın her türlü eleştiriye rağmen sezonun ilk başında şans verdiği Ozan Tufan, çıkışa geçen Fenerbahçe'de forma bulmakta son derece zorlanıyor.

Ligde en son 4 Aralık 2017'de Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalınan maçta oynayan Ozan'ın, Kocaman'ın gözünden düştüğü belirtiliyor.

8-9 MİLYON EURO ARASINDA SATILACAK

Fanatik'in haberine göre; Milli futbolcuyu iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşünen Kanarya, bu konuda bonservis bedeli olarak da 8-9 milyon Euro arası bir para belirlediği ifade edildi. İspanyolca dersleri aldığı bilinen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı başta Deportivo olmak üzere Valencia ve Malaga ile anılıyor. Ozan'ı bu üç kulübün de yakından izlediği ancak henüz resmi bir teklif için Fener'in kapısını çalmadıkları vurgulandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ozan  Tufan  In  Satış  Fiyatı  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER