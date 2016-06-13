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ozan tufan'ın golden önceki hareketi çileden çıkardı

OZAN TUFAN'IN GOLDEN ÖNCEKİ HAREKETİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Ozan Tufan 29. dakikada kaçırdığı net fırsatla hepimizi kahretti. Maçın genelinde de hiçbir varlık gösteremeyen genç oyuncunun, Modric'in golüyle sonuçlanan pozisyonda topa basmak yerine saçını düzeltmesi çok eleştirildi

Tarih : 13 Haziran 2016, 14:49
Puan Ver : Ozan Tufan'ın Golden Önceki Hareketi Çileden Çıkardı(5/10)4


EURO 2016'nın ilk maçında Hırvatistan'a 1-0 yenilen Türkiye, takım olarak pek bir varlık gösteremedi, en çok eleştirilen oyuncuların başında da Ozan Tufan geldi. Yaptığı pas hataları, gereksiz hamlelerinin yanı sıra oyunun her iki yönünde etkisiz kalan Ozan, kaçırdığı golle de adeta saç baş yoldurttu. Genç oyuncu, 29'da sağdan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortaya kale önünde çok müsait bir pozisyonda kafa vuruşu yaptı. Ancak Ozan'ın bu kafası Hırvat kaleci Subasic'in üzerine gitti. Ozan, 52. dakikada ise Milli Takım aleyhine çok kritik bir faule imza attı. Topla giden Rakitic'i etrafından 2-3 Milli oyuncumuz olmasına karşın indiren Ozan Tufan, gereksiz bir frikiğe sebebiyet verdi. Bu frikikte Srna'nın vuruşu direkte patlayıp yüreklerimizi ağzımıza geldi.



ALMAN KANALINDA BİLE KONUŞULDU

Ozan Tufan'a bir tepki de Modric'in golündeki pozisyonda yaptığı saç düzeltme hareketi nedeniyle geldi. Sosyal medyada defalarca paylaşılan videoda Modric'in topa vurduğu esnada önünde bulunan Ozan, topa müdahale edeceğine saçını düzeltiyor ve arkasını dönüyor. Bu olayın ortaya çıkmasıyla da Ozan'a tepkiler daha da arttı. Öte yandan bir Alman kanalında da Ozan Tufan'ın bu görüntüleri çok konuşuldu ve “Neden topa basmak yerine saçını düzeltiyor” yorumları yapıldı.








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