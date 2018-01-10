Fenerbahçe'de kamp kadrosunun dışında bırakılarak kulüp bulması istenen Ozan Tufan'a Bülent Uygun'un takımı Al Gharafa talip oldu. Al Gharafa, Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'ı da renklerine bağlamıştı.

"KENDİSİNİ KADROMUZA KATMAK İSTERİZ"

NTV Spor'a konuşan Bülent Uygun "Ozan Tufan transfer listemizdeki futbolculardan biri. Kendisini kadroya katmak isteriz. Görüşmelerle ben ilgilenmiyorum. Yönetimimiz yürütüyor" dedi. Ancak alınan bilgiye göre Ozan Tufan bu teklife sıcak bakmıyor. Milli futbolcunun aklında İspanya Liginin olduğu ve La Liga'dan kulüplerle temas halinde olduğu gelen bilgile arasında.

VAN PERSIE İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Ozan Tufan ve Robin van Persie, teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda kamp kadrosunun dışında bırakılmıştı. Takımdan gönderilmek istenen Hollandalı futbolcu da kulüpten sözleşme sonuna kadar alacaklarını tahsil etmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: haberinburada