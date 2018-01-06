OZAN TUFAN'A KATAR'DAN SÜRPRİZ TALİP!
Sarı-Lacivertliler'in gönderme kararı aldığı genç oyuncu Ozan Tufan'a Katar'ın El-Gharafa takımının başına geçen Bülent Uygun talip oldu.
Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı kampa götürmeyerek gözden çıkartmıştı. Sarı-Lacivertliler'in gönderme kararı aldığı genç oyuncu için sürpriz bir talip çıktı.
FENERBAHÇE 10 MİLYON EURODAN KAPIYI AÇACAK
Katar'ın El-Gharafa takımının başına geçen Bülent Uygun, Ozan'a teklif yapabileceklerini söyledi. Katar ekibinin kapıyı çalması halinde Fenerbahçe Yönetimi'nin kapıyı 10 milyon Eurodan (45 milyon TL) açması bekleniyor.
OZAN'IN BİR ÇOK TALİBİ VAR
El-Gharafa'nın dışında İspanyol takımları Deportivo ve Sociedad'ın yanı sıra Süper Lig'den Osmanlıspor ve Akhisar'ın Ozan'ı kiralamak istediği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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