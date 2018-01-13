Robin van Persie ile kadro dışı bırakılan Ozan Tufan Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor. Milli futbolcu İspanya temsilcisi Real Betis ile prensipte anlaştı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın yeni durağı belli oldu.

GÖZÜ LA LIGA'DA!

Yönetimin "Katar'a git" teklifine olumsuz yanıt veren milli futbolcu gözünü La Liga'ya çevirdi. Ozan Tufan'ın menajerinin Real Betis'le masaya oturduğu belirtiliyor. İspanya'dan gelen bilgilere göre Betis kulübü, Ozan Tufan'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ OZAN'I KİRALAMAK İSTEMİYOR

Genç yıldızın Betis'e çok sıcak baktığı, kulüpler arasındaki görüşmelerin ise henüz başlamadığı öğrenildi. Fakat Fenerbahçe yönetiminin Ozan'ı kiralamayı düşünmediği, bonservisiyle elden çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor. Kaynak: Takvim

Kaynak: haberinburada