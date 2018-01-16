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Ozan Tufan, İspanyol Ekibi Leganes'le Anlaştı

OZAN TUFAN, İSPANYOL EKİBİ LEGANES'LE ANLAŞTI

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve Al Gharafa'nın teklifini reddeden Ozan Tufan, İspanyol ekiplerinden Leganes'in teklifini kabul etti.

Tarih : 16 Ocak 2018, 08:40
Puan Ver : Ozan Tufan, İspanyol Ekibi Leganes'le Anlaştı(8/10)4

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Ozan Tufan, Avrupa yolcusu... Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda kadro dışı kalan genç isim bir süredir İspanyol ve İngiliz kulüpleri ile temas halindeydi... Teknik Direktör Bülent Uygun'un takımı Al Gharafa'nın teklifini geri çeviren Ozan, kendisine Avrupa'dan gelen önerileri değerlendiriyordu.

LEGANES'İN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Menajer Ahmet Bulut ile yollarını ayıran Ozan, kısa bir süre önce Perisic, Kalinic ve Handanovic gibi isimlerin menajerliğini yapan Fali Ramadani ile anlaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Ramadani ardından yeni futbolcusu adına İspanyol ve İngilizlerle görüşmeleri yürütüyordu. Özellikle La Liga ekiplerinden Leganes'in Ozan Tufan ile yakından ilgilendiği, genç oyuncunun da gelen teklife olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Şu an ligde 12. sırada bulunan Leganes'in Ozan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı bildirildi.

AVRUPA'YA GİTMEK İÇİN FEDAKARLIK YAPIYOR

Fenerbahçe'de yıllık 1,5 milyon euro garanti ücret kazanan Ozan Tufan, maç başları da eklendiğinde toplamda 2 milyon euroluk net gelirin sahibi oluyordu. Genç futbolcu, kariyerini Avrupa'da sürdürebilmek adına bu maaşından daha azına bir Avrupa takımına gitmeye hazır.

Paranın kendisi için ikinci planda olduğunu ifade eden futbolcunun bu yüzden İspanya'da top koşturması yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

İSPANYOLCA DERSLERİ ALMIŞTI

Sezon başı İspanya'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Ozan, yaz aylarında İspanyolca dersleri bile almıştı.

Bu arada milli futbolcunun, yurt içinde birçok takımla adı geçmişti. Ozan, Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynayacağını belirtip dolaylı yoldan gelen teklifleri geri çevirerek rotayı Avrupa'ya kırdı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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